جنايات بنها تحجز قضية أسرة منار سامى بالتعدى على أفراد شرطة للنطق بالحكم

القليوبية فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، حجز قضية محاكمة أسرة منار سامي، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، إلى جلسة اليوم الأول لانعقاد هيئة المحكمة خلال شهر مايو المقبل، للنطق بالحكم في واقعة اتهام والد وشقيق وشقيقة الفتاة بالتعدي على أفراد التأمين والحراسة، خلال جلسة تجديد حبس فتاة التيك توك في اتهامها بالفسق والفجور، العام الماضي.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر القضية، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة.

ودفع محامي المتهمين، ببراءة موكليه من التهم الموجهة إليهم بمقاومة السلطات واستعراض القوة والبلطجة، مطالباً بالبراءة للمتهمين، مشيراً في دفاعه أمام هيئة المحكمة، بعدم معقولية الواقعة، وتناقض أقوال الضباط في الواقعة، وتناقض أقوال الضابط المجني عليه مع التحريات وأقوال المخبرين السريين وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها قد أحال قضية واقعة تعدي أسرة "منار سامي"، على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهم مقاومة السلطات واستعراض القوة والبلطجة والتعدي على أفراد الشرطة، أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح ناري، ومحاولة تهريب متهمة من أيدي العدالة.

وتعود أحداث الواقعة إلى أنه أثناء نظر تجديد حبس فتاة التيك توك، حاولت أسرتها إدخال ابنتها الطفلة إليها لرؤيتها، إلا أن أفراد الحراسة رفضوا، فنشبت بينهم وأفراد الحراسه مشادة تطورت إلى التطاول بالأيدي، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، والقبض على والد وشقيق وشقيقة المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.