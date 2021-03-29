جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد للمتهم بالشروع فى قتل سائق توك توك بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق ، المتهم بالشروع فى قتل سائق توك توك ، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما " غيابيا " ، صدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة المستشار أحمد محمد الشهاوى وعضوية المستشاريين على أحمد رجب ومحمد مصطفى السيد وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم عبدالقادر.

تعود أحداث القضية رقم 4988 لسنة 2020 جنايات مركز فاقوس ، والمقيدة برقم 11551 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق ، إلى تلقى مدير أمن الشرقية ، إخطار بوصول " ع. ع " سائق توك توك 38 عاما مقيم بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس للمستشفى العام ، مصابا بطلق نارى.

كشفت تحريات المباحث حول الواقعة ، وشهود العيان ، إتهم " أحمد . ه . ف " بالشروع فى قتل سائق التوك توك وذلك على إثر خلاف سابق بينهما ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقد بيت المتهم له النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش " وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به بادر بإطلاق الأعيرة النارية عليه ، مما أدى لإصابته ولاذا بالفرار .