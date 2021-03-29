جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب 67540 يورو داخل البلاد

جنوب سيناء-_ فايزة مرسال

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولى، من إحباط محاولة تهريب نقود أجنبية داخل البلاد دون الإفصاح عنها، كانت بحوزة راكب مصرى قادم من إيطاليا ترانزيت مطار القاهرة مطار شرم الشيخ، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الترانزيت والقادمين من إيطاليا عبر مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولى، والخاصة بالأفواج السياحية، حيث اشتبه هانى نادى مأمور جمرك فحص الآشعة بمطار شرم الشيخ الدولى فى راكب مصرى. وتلاحظ عليه الارتباك ويدعى "عماد . ن . ع" 39 عاما.قادم من إيطاليا على رحلة رقم 792 عبر مطار القاهرة ترانزيت رحلة مصر للطيران رقم ms 28 إلى مطار شرم الشيخ الدولى.

وأثناء تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الاكس راى" بمعرفتة تبين وجود أشياء غير واضحة بقاع سحرى داخل حقائبه ولم يفصح عنها.

وبالعرض على أيمن شملول مدير إدارة جمارك مطار شرم الشيخ الدولى أمر بتشكيل لجنة ضمت أحمد حمدى الحميلى، ومحمود فتحى رئيسى قسم الآشعة بجمارك المطار، وبحضور أحمد شبل إدارة الأمن الجمركى بالمطار وسلام لطفى ومصطفى الفخرانى مأمورى جمارك تفتيش الركاب وقاموا بفحص وتفتيش حقائبه وبفتحها عثر على 67540 يورو بين طيات الملابس وداخل حقائبه بقاع سحرى مستغل الراكب التيسرات والتسهيلات الجمركية مع زيادة الأفواج السياحية بمدينة شرم الشيخ والازدحام الشديد إلا أن يقظة رجال الجمارك أحبطت ذلك.

ويعتبر ذلك مخالف لقانون الجمارك مكافحة غسيل الأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المادة رقم 12وتعديلاته والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية من ذات القانون وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المادة رقم 116 المعدل بالقانون رقم8!لسنة 2012 .

وبالعرض على يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بمطار شرم الشيخ وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أمر بتحرير محضر جمركى رقم 10 لسنة 2021 م وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم وكيل الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك ومجدى ابراهيم حسين رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة واحكام السيطرة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.