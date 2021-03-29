جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات جديدة بأكثر من مليون جنيه

كتب: أحمد يعقوب

أحبطت جمارك السلوم محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات الجديدة بأكثر من مليون جنيه، وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى الاشتباه في مشمول بيان جمركي والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كرتون كراسي وجراكن بلاستيك وملابس مصدرة إلى ليبيا.

وأضافت أنه تبين وجود 11272 قطعة من قطع غيار السيارات الجديدة أجنبية الصنع، منها (مارش - ترس مارش - أويل سيل - موبينة - موتور سيارة نقل - مولدات).

وأشارت المصلحة إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليونا و339 ألفا و670 جنيها، والتعويضات الجمركية المستحقة 253 ألفا و90 جنيها.

ولفتت إلى أن خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.