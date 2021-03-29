اليوم السابع
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جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية بقرية بني عمار بطهطا .. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 01:40 م
جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية بقرية بني عمار بطهطا .. صور
سوهاج محمود مقبول

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أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج 1250 حالة من الحيوانات و230 حالة طيور وأرانب ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، لافتاً إلى أن قرية بني عمار تأتي ضمن القري التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والإجتماعى والبيئى للقري الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

 

اعمال الكشف على الاغنام
اعمال الكشف على الاغنام

 

جانب من قافلة اليوم
جانب من قافلة اليوم

 

الماشية اثناء الكشف عليها
الماشية اثناء الكشف عليها

 

القافلة بقرية بنى عمار
القافلة بقرية بنى عمار

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

الأطقم الطبية بالقافلة
الأطقم الطبية بالقافلة

 

قافلة بيطرية لكلية الطب البيطرى
قافلة بيطرية لكلية الطب البيطرى

 

 


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