جامعة المنوفية تدشن دورات تدريبية لمهارات التمكين والتفاوض لذوى الإحتياجات الفائقة

المنوفية - محمد فتحى

دشنت جامعة المنوفية سلسلة دورات تنموية وتأهيلية حول إعداد القادة وتنمية مهارات التمكين والتفويض لرفع كفاءة العاملين من ذوى الاحتياجات الفائقة والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وأطلق مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة بإطلاق الدورات حول فنون القيادة وسلوكيات القائد الفعال فى تطوير المؤسسة، وكيفية تنظيم الوقت والتخطيط ودعم تنمية المهارات الذاتية والتمكين والتفويض عند مواجهة المشكلات الطارئة وتنمية قدرات إتخاذ القرارات الصحيحة وتعلم كيفية إدارة الأزمات والتعامل مع متغيرات العصر الراهنة. وتعد هذه الدورات إستكمالا للدورات السابقة لعام 2021/2020 لتطوير مهارت العاملين.

كما دعا الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إلى الدور التنويرى والإرشادى لجامعة المنوفية فى تطوير ودعم مهارات العاملين فى الجامعة لخلق اجيال قادرة على متابعة سير العمل ومواكبة متطلبات التنمية والتطوير الشامل وخاصة فى القطاع الإداري، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالمؤسسات المختلفة وذلك من خلال ما تقدمه الجامعة للمجتمع المؤسسى والحكومى من خبرات متنوعة فى التعامل مع الأزمات كأزمة كورونا المستجد دون أن يأثر ذلك على عجلة التنمية الإقتصادية وخطط الدولة الشاملة للتنمية.

الدورات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويحاضر فيها الدكتورة رنا الهلباوى أستاذ بكلية الطب والدكتور هيثم ميمون وكيل كلية الصيدلة والدكتور فرحات عبد السيد أستاذ بكلية الزراعة والدكتور جمال حماد أستاذ بكلية الآداب والدكتور أحمد صقر مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات.

ويقوم على تنفيذ الدورات الدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية و هدى عبد السلام المدير العام للمركز و ميرال الجاويش مدير إدارة التدريب بالمركز.