جامعة الأقصر تخفض 25% من قيمة الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا

الأقصر أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، في جلسته رقم ( 23)، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء المجلس بمقر الجامعة، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجامعة والتي كان من أبرزها ترشيح الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق لعضوية مجلس الجامعة لمدة عامين.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون المشترك المزمع توقيعها بين شركة مصر للأسمنت- قنا، وجامعة الأقصر، ووافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة Capital Normal الصينية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة، كما وافق أيضا على اتفاقية التعاون لبرنامج التعليم التبادلي بين كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية- أمريكانا مصر.

ووافق المجلس على تخفيض نسبة 25% من قيمة الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا من العاملين بوزارة الآثار المقيدين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار، وتخفيض نسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق من قيمة رسوم النشر المقررة عند نشر أبحاثهم بمجلة الكلية، والموافقة علي بروتوكول التعاون بين جمعية النهضة العلمية والثقافية, وجامعة الأقصر.

وصرح الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أنه تم الموافقة صرف مكافأة شهر من الأساسي (بحد أدنى 500 جنيه) للعاملين بالجامعة من الكادر العام والمنتدبين والتربية العسكرية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما وافق المجلس علي تعيين الدكتور يوسف عمر محمود عبدالمجيد بوظيفة مدرس بقسم الآثار المصرية ،بكلية الآثار، وتعيين الدكتور فاخوري شهدي أيوب عبدالمسيح بوظيفة مدرس ، بقسم الدراسات السياحية، وتعيين الدكتورة هند صالح محمد عبد المعطي بوظيفة مدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .

وقرر المجلس منح الباحثة الشيماء السيد بغدادي – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة، تخصص" جرافيك " شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب ( من الداخل )، ومنح الباحث حسين عبده خليفة علي – درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار بمرتبة الشرف الأولى، تخصص" لغة مصرية قديمة" بقسم الآثار المصرية (من الخارج)، ومنح الطالبة شيماء سعيد حساني محمد – درجة الماجستير في الفنون الجميلة – تخصص تصوير – شعبة التصوير الجداري (من الخارج).