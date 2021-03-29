جارديان: ترامب يهاجم سياسة بايدن إزاء إيران والصين خلال حفل بفلوريدا.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكى السابق، وخلال حفل زفاف فى ناديه الشهير بفلوريدا مارإلجو يوم السبت الماضى، أشاد بالعروسين، لكنه شكا قبل ذلك من سياسة بايدن إزاء إيران والصين، والوضع على الحدود مع المكسيك ومزاعم التزوير فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

ووفقا لمقطع فيديو نشره موقع TMZ، بدأت ترامب حديثه أمام الفرقة الموسيقية المنتظرة، وقال "تعلمون لقد أغلقت لتوى الأخبار وحصلت على هذه التقارير التى تخبرنى عن الحدود والصين وعن إيران: كيف نفعل هذا مع إيران، كيف ترضون بذلك.

وتابع ترامب قائلا: لقد كانوا مستعدين للتوصل غلى اتفاق، كانوا ليفعلوا أى شىء وهذا الرجء جاء وأسقطت العقوبات ثم قال نرد ان نتفاوض الآن، وترد إيران وتقول لن نتعامل مع الولايات المتحدة على الإطلاق، حسنا إنهم لا يريدون التعامل معنا.

ومضى ترامب قائلا: والصين الشىء نفسه، لم يعاملوننا أبدا بهذه الطريقة.

وكان مسئولون فى إدارة بايدن قد قالوا إن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها فى منطقة اباسيفيك أمام طموحات الصين العسكرية.

وقال ترامب فى كلمته ايضا: لقد رأستم ما حدث قبل أيام قليلة، لقد كان مروعا والحدود ليست بخير، الحدود هى أوسا ما يمكن أن يشراه أحدهم على الغطلاق، وما ترونه الآن اضربوه فى 10، إن "جيم" الشخص الوحيد الذى أعرف أنه سيتعامل مع الحدود بشكل أكثر صرامة منى. وتقول جارديان إنه ليس من الواضح من جيم الذى كان يشير إليه ترامب فى حديثه.