"تنمية التجارة": لدينا 3 مليون متر مربع فى صناعة التجزئة ونحتاج لـ30 مليون متر

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أننا لدينا 3 مليون متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات حاليا إلى أضعاف هذه المساحة لتصل الى 30 مليون متر مربع حتى 2030 ، وأن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث أن البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وايضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات كبيرة لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية التجارة الداخلية.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة المحور، أنه سيتم إطلاق مبادرة "أهلا تسوق" من جانب القطاع الخاص خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 300 شركة عبر المنصات الإلكترونية، بهدف تحفيز حركة التسوق فى مصر وانعكاس ذلك على موقعها التجاري، كما أنها ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة الاستهلاك فى مصر، خاصة وأنها تستهدف غالبية المصريين وتحفيز المستهلك على الشراء، كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل مبادرات في المناسبات مثلا اهلا رمضان واهلا مدارس من اجل توفير منتجات بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق للاستعدادات لمعارض "أهلا رمضان" أوضح "عشماوى" أن وزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ستقوم بتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات رمضان واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 الى 35 % بجانب توفير "شنط رمضان" بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى مؤكدا بأن أسعار السلع لم تشهد أي زيادة طوال فترة جائحة كورونا نتيجة نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجيا من كافة السلع الغذائية من 4 الى 6 أشهر بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن .

وأشار "عشماوي" أن وزارة التموين قامت بدراسة احتياجات كل محافظة لتوفير ما يلزم من قطاعات تجارية بتلك المحافظات، حيث أصبح لدينا خريطة استثمارية لكل محافظة على مستوي الجمهورية ،وعدد المناطق التي تحتاجها مصر ما يقرب من 52 منطقة لوجستية حتى عام 2030، وذلك وفق الدراسة الاستراتيجية التي تمت ، لافتا الى ان حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر احصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا الى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه مصر حاليا وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية علي منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء ، فقد يصل حجم التجارة الإليكترونية الى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنية لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.