تنفيذ مجمع شرطى يشمل قسم شرطة وسجل مدني ونقطة مطافى بأكتوبر الجديدة

كشف المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، تفاصيل مشروع إنشاء المجمع الشرطي بمنطقة الـ800 فدان، ونسب تنفيذه، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ 3 مبان ضمن مشروع المجمع، وتشمل قسم الشرطة وآخر للسجل المدني، والحماية المدنية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع تخطت الـ87%.
فيما تفقد رئيس الجهاز، مركز الشباب الجاري تنفيذه بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن مشروع مركز الشباب يضم مبني اجتماعيا وحمام سباحة و3 ملاعب رياضية مختلفة.
كما شملت الجولة أيضا مشروع طريق شرق الواحة، ومشروعات الإسكان بقطاعي ج، د بمنطقة الـ800 فدان، حيث أكد رئيس الجهاز سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاكتمال مقومات السكن والمعيشة بالمدينة، مع الالتزام بالمواصفات والجودة في التنفيذ.
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