تنفيذ مجمع شرطى يشمل قسم شرطة وسجل مدني ونقطة مطافى بأكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

فيما تفقد رئيس الجهاز، مركز الشباب الجاري تنفيذه بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن مشروع مركز الشباب يضم مبني اجتماعيا وحمام سباحة و3 ملاعب رياضية مختلفة.

كما شملت الجولة أيضا مشروع طريق شرق الواحة، ومشروعات الإسكان بقطاعي ج، د بمنطقة الـ800 فدان، حيث أكد رئيس الجهاز سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاكتمال مقومات السكن والمعيشة بالمدينة، مع الالتزام بالمواصفات والجودة في التنفيذ.