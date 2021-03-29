اليوم السابع
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تنفيذ مجمع شرطى يشمل قسم شرطة وسجل مدني ونقطة مطافى بأكتوبر الجديدة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:11 ص
تنفيذ مجمع شرطى يشمل قسم شرطة وسجل مدني ونقطة مطافى بأكتوبر الجديدة مجمع شرطى يتضمن قسم شرطة
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، تفاصيل مشروع إنشاء المجمع الشرطي بمنطقة الـ800 فدان، ونسب تنفيذه، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ 3 مبان ضمن مشروع المجمع، وتشمل قسم الشرطة وآخر للسجل المدني، والحماية المدنية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع تخطت الـ87%. 
 
فيما تفقد رئيس الجهاز، مركز الشباب الجاري تنفيذه بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان، موضحاً أن مشروع مركز الشباب يضم مبني اجتماعيا وحمام سباحة و3  ملاعب رياضية مختلفة. 
 
كما شملت الجولة أيضا مشروع طريق شرق الواحة، ومشروعات الإسكان بقطاعي ج، د بمنطقة الـ800 فدان، حيث أكد رئيس الجهاز سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاكتمال مقومات السكن والمعيشة بالمدينة، مع الالتزام بالمواصفات والجودة في التنفيذ. 
 
 

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