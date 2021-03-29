تموين الوادى الجديد تعلن عن معارض سلع مخفضة ومنافذ متحركة استعدادا لرمضان

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوفير السلع التموينية والغذائية الضرورية والأساسية للمواطنين بكميات إضافية، خاصة اللحوم والدواجن، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن المديرية فتحت عدة معارض للمنتجات الغذائية بمركزي الخارجة والداخلة، ومنافذ بيع لحوم بأسعار مناسبة، مع اشتراك بعض المحلات والسوبر ماركت وهايبر، لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأشار صلاح، إلى طرح سلع مخفضة في منفذ توزيع بسيارة متنقلة لبيع المجمدات، إضافة إلى توفير أرصدة إضافية من السلع "سكر، زيت، أرز".