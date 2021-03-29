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تفاصيل امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام فى 15 معلومة

الإثنين، 29 مارس 2021 12:00 ص
تفاصيل امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام فى 15 معلومة طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى الثانوى العام خلال العام الدراسى الجارى، سواء بالترم الأول أو امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث أصدرت الوزارة عدة قرارات هامة نرصدها فى التقرير التالى:
 
ـ نتيجة امتحانات الترم الأول اجتياز أو عدم اجتياز فقط
 
ـ لا تحسب له أى درجات فى حالة إتمام الامتحان
 
ـ من تعرض لمشكلة تقنية بامتحان الترم الأول اجتياز المادة
 
ـ من تغيب عن امتحان الترم الأول يعقد له امتحان تكميلى
 
ـ الامتحان التكميلى بواقع 15 سؤالا للمادة اختيار من متعدد
 
ـ زمن الامتحان ساعة وتعقد قبل 26 أبريل المقبل
 
ـ امتحان الترم الثانى امتحانين فقط فى أبريل ومايو
 
ـ لا تعقد امتحانات إلكترونية للطلاب فى الترم الثانى
 
ـ امتحانات الترم الثانى مجمعة لمدة 3 أيام فقط لكل صف
 
ـ يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة
 
- درجة الترم الثانى تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة
 
ـ تحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختبارى شهر مايو وأبريل
 
ـ لا امتحانات لطلاب الثانوى العام فى مارس الجارى
 
ـ امتحانات شهرى أبريل ومايو مجمعة والإجابة في ورقة منفصلة
 
 ـ امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع فى المدرسة بعد شهر مايو
 

التربية والتعليم

امتحانات الترم الثانى

قرارات وزارة التعليم

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