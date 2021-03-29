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"تعليم لخدمات الإدارة" تعلن الهيكل التنظيمى لمجلس الإدارة والمديرين التنفيذين بالشركة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:06 ص
"تعليم لخدمات الإدارة" تعلن الهيكل التنظيمى لمجلس الإدارة والمديرين التنفيذين بالشركة البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى

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أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، بيانات الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة، وضم كل من، هشام محمد جوهر رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، أحمد عادل بدر الدين نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا لشركة Thebes Education B.V (غير تنفيذي)، محمد مختار الرشيدي العضو المنتدب (تنفيذي)، ومحمود فتحي عطا الله، وحازم محمد بدران، وطارق محمد طنطاوي، وعمر سامي الإمام ممثلًا لشركة Thebes Education B.V، وسامية بهي الدين البارودي ممثلًا لشركة Thebes Education B.V، ويوسف أسعد حيدر أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين، ونبيل وليد قمحاوي، وإسكندر عادل طعمه، أعضاء مستقلين.
 
كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، بيانات المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة، وهم خالد خاطر الرئيس المالي التنفيذي، وخالد محمود المدير المالي، وأمل طارق غنيم مدير إدارة الموازنة والتقارير، وأحمد محمد رياض مدير الإدارة القانونية، وكريم محمد محمود علاقات المستثمرين.

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