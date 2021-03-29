اليوم السابع
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تعليمات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة امتحان "الابتدائية".. اعرفها

الإثنين، 29 مارس 2021 08:00 ص
تعليمات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة امتحان "الابتدائية".. اعرفها قطاع المعاهد الأزهرية
كتب ــ لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالشهادة الابتدائية لشهر مارس 2021، بشأن تسليم نتيجة الامتحان لمقر لجنة النظام والمراقبة بالفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 على النحو التالى: 
 
ـ إدارة شمال وإدارة جنوب يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7.
 
 - إدارة غرب وإدارة المعادى يوم الخميس الموافق 2021/4/8.
 
 - إدارة شرق وإدارة القطامية يوم السبت الموافق 10 /4 /2021،  وعلى إدارة المعاهد اتباع الآتي أثناء إجراء عملية الامتحانات والتصحيح.
 
- ختم أوراق الإجابة بخاتم المعهد على المكان المخصص "السلبس" بحيث يكون نصف الختم علی السلبس والنصف الآخر على ورقة الإجابة. 
 
- تشطيب الأماكن الخالية من الإجابة داخل الورقة بالقلم الأسود وبعيدا عن إجابات التلميذ. 
 
- ترقيم أوراق الإجابة سري بحيث يكون الرقم السري واضحا على ورقة الإجابة والسلبس.
 
- نزع السلبسات والتأكد من أن الورقة تم ختمها بختم المعهد.
 
- يقوم المصحح بالتوقيع على السؤال المسند إليه باسم الثلاثى وليس فورمة وكذلك كل من المراجع الفنى والعددى .
 
- يتم رصد الدرجات لجميع التلاميذ بالمعهد على النموذج المعد واعتماده.
 
- يتم تسليم مظاريف أوراق الإجابة كل نوعية على حدة في مظروف مغلق مع السلبسات وإخطار التخلفات. وإحضار الـ key " السري " وكشوف رصد الدرجة المعتمدة في مظروف مغلق .
 
- إداريات اللجنة وتشمل كشوف توزيع اللجان "الملاحظة"، (محاضر فض المظاريف، حضور وانصراف التلاميذ، محاضر التصحيح ) في مظروف مغلق .
 
 
 
 

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