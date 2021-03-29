تعليمات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة امتحان "الابتدائية".. اعرفها

كتب ــ لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة ب الشهادة الابتدائية لشهر مارس 2021، بشأن تسليم نتيجة الامتحان لمقر لجنة النظام والمراقبة بالفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 على النحو التالى:

ـ إدارة شمال وإدارة جنوب يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7.

- إدارة غرب وإدارة المعادى يوم الخميس الموافق 2021/4/8.

- إدارة شرق وإدارة القطامية يوم السبت الموافق 10 /4 /2021، وعلى إدارة المعاهد اتباع الآتي أثناء إجراء عملية الامتحانات والتصحيح.

- ختم أوراق الإجابة بخاتم المعهد على المكان المخصص "السلبس" بحيث يكون نصف الختم علی السلبس والنصف الآخر على ورقة الإجابة.

- تشطيب الأماكن الخالية من الإجابة داخل الورقة بالقلم الأسود وبعيدا عن إجابات التلميذ.

- ترقيم أوراق الإجابة سري بحيث يكون الرقم السري واضحا على ورقة الإجابة والسلبس.

- نزع السلبسات والتأكد من أن الورقة تم ختمها بختم المعهد.

- يقوم المصحح بالتوقيع على السؤال المسند إليه باسم الثلاثى وليس فورمة وكذلك كل من المراجع الفنى والعددى .

- يتم رصد الدرجات لجميع التلاميذ بالمعهد على النموذج المعد واعتماده.

- يتم تسليم مظاريف أوراق الإجابة كل نوعية على حدة في مظروف مغلق مع السلبسات وإخطار التخلفات. وإحضار الـ key " السري " وكشوف رصد الدرجة المعتمدة في مظروف مغلق .

- إداريات اللجنة وتشمل كشوف توزيع اللجان "الملاحظة"، (محاضر فض المظاريف، حضور وانصراف التلاميذ، محاضر التصحيح ) في مظروف مغلق .