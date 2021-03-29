تطعيم 612 ألف طفل بالمنوفية ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة تغطية 91,5%

المنوفية محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه تم تطعيم 612 ألف طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة حتى اليوم الثانى من الحملة القومية بنسبة تغطية بلغت 91,5%.

وأضاف جودة أنه تم مناقشة السلبيات والإيجابيات فى أداء عمل الفرق الثابتة والمتحركة بالحمل، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

جاء ذلك بالاجتماع المسائى لليوم الثانى، بحضور مشرفى وزارة الصحة، مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، مديرى الإدارات الصحية، ومشرفى الحملة بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية يبلغ عددها نحو 1850 فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وأخرى متحركة بالميادين العامة، بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف 669 ألفا و945 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة، وذلك لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة.