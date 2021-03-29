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تحرير 5152 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الإثنين، 29 مارس 2021 11:15 ص
تحرير 5152 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5152 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2242 تجاوز السرعة المقررة، 196 مخالفة السير بدون تراخيص، 29 مخالفات موقف عشوائى، 52 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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