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بريطانيا: بدء تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل

الإثنين، 29 مارس 2021 06:55 م
بريطانيا: بدء تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل جونسون اند جونسون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت بريطانيا بدء تصدير لقاح جونسون آند جونسون إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وحصلت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتصنيع الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد "الجرعة الواحدة"، والتي من المقرر طرحها قريبا من قبل شريك التصنيع للشركة، وهي مؤسسة "كتالينت إنكو".

وذكر موقع (بلومبرج) الأمريكي أنه نتيجة لهذه الموافقة، فمن المتوقع أن تبدأ شركة "كتالينت"، وموقعها بلومينجتون بولاية أنديانا، في إصدار الملايين من الجرعات بعد القيام بإعداد الأمبولات الخاصة باللقاح وفحصها وتعبئتها.

يذكر أن شركة "جونسون أند جونسون" كانت قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري. 

 

بريطانيا

جونسون اند جونسون

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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