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بدء الامتحان المجمع لطلاب أولى إعدادي والرابع الابتدائي.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 08:41 ص
بدء الامتحان المجمع لطلاب أولى إعدادي والرابع الابتدائي.. صور الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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انطلقت قبل قليل الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات لطلاب الصف الأول الاعدادى بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية و8 أسئلة فى الرياضيات و6 فى اللغة الإنجليزية و6 أسئلة فى العلوم و5 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية، بأجمالى 35 سؤالا، وفى الصف الرابع الابتدائي 10 أسئلة فى اللغة العربية وفى الرياضيات 7 أسئلة  وفى العلوم 4 أسئلة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة.

 

واستقبلت المدارس الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية شملت الزام الطالبات بارتداء الكمامات والتباعد وقياس درجة حرارة الطلاب.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

 

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

 

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

 

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

 

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

 

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استقبال-االطلاب-قبل-الامتحان
استقبال-االطلاب-قبل-الامتحان

 

استقبال-الطلاب-للامتحان-المجمع
استقبال-الطلاب-للامتحان-المجمع

 

استقبال-طلاب
استقبال-طلاب

 

الامتحان-المجمع
الامتحان-المجمع

 

الامتحان-المجمع-لطلاب-الاعدادي
الامتحان-المجمع-لطلاب-الاعدادي

 

السير-من-جهاز-كشف-الحرارة
السير-من-جهاز-كشف-الحرارة

 

الكشف-على-الحرارة
الكشف-على-الحرارة

 

طلاب-الاعدادي
طلاب-الاعدادي

 

طلاب-الاعدادي-في-انتظار-الدخول
طلاب-الاعدادي-في-انتظار-الدخول

 

طلاب-رابعة-ابتدائي
طلاب-رابعة-ابتدائي

 


امتحانات

الامتحانات التجريبية

امتحانات الأول الاعدادي

الامتحان المجمع

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