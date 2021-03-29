باراك اوباما ينعى جدته بكلمات مؤثرة وصورة نادرة لهما معاً بعد وفاتها صباح اليوم

ذكى مكاوى

نعى باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة جدته بعد وفاتها منذ ساعات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر من خلال كلمات أعرب فيها عن حزنه الشديد هو وعائلته لفقدان جدته وقال : "أنا وعائلتي نحزن على فقدان جدتنا الحبيبة ، سارة أوجويل أونيانغو أوباما ، المعروفة بمودة لدى الكثيرين باسم "ماما سارة" ولكنها معروفة لنا باسم "داني" أو الجدة. سنفتقدها كثيرا ، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة والرائعة".



اوباما على تويتر

وتوفيت سارة أوباما، البالغة من العمر 99 عامًا، صباح الاثنين، فى مستشفى جاراموجى أوجينجا أودينجا فى بلدة كيسومو فى غرب كينيا، وفقًا لما أعلنته السلطات الكينية، ويطلق عليها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقب "الجدة سارة".



جدة اوباما

كانت سارة أونيانجو أوباما، الزوجة الثالثة لجد باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة، ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء الكينى السابق رايلا أودينجا، بسارة أوباما، لقيادة الأسرة بعد وفاة زوجها السابق، قائلا: "لقد استغلت تربية حفيدتها للترويج لتعليم الفتيات ولمكافحة العنف ضد أفراد الأسرة التى أسستها"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "BCC" البريطانى.



اوباما وجدته

ومن جهته، نشر أوما أوباما، شقيق والد باراك أوباما، رسالة على تويتر، مفادها أنه "حزين القلب، لكنه محظوظ لوجودها لفترة طويلة"، فيما قال أنيانج نيونجو، حاكم مقاطعة كيسومو، إن سارة أوباما كانت لطيفة مع كل من زارها فى منزلها فى كوجيلو، وقال إن "سارة ماتت بسبب مرض غير مبرر".

وعاشت سارة فى Nyang'oma Kogelo ، على بعد حوالى 50 كم من بلدة كيسومو فى جنوب شرق كينيا.