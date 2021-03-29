انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء لليوم الثانى على التوالى.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، لليوم الثانى على التوالى نشاطها فى تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان ، بجميع مدن محافظة جنوب سيناء ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وإشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بجنوب سيناء بأن الحملة تستمر حتى يوم الأربعاء 31 مارس الجارى ، والتطعيم أمن وبالمجان للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات ، ويقدر عدد الأطفال المستهدفين 23653 طفل ، وعدد الفرق المشاركة 125 فريق ثابت ومتحرك بكافة المدن والوديان بالمحافظة .

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء فى تصريحات له اليوم ، إنه جرى تذليل كافة العقبات أمام الفرق الطبية المشاركة فى الحملة وتوفير سيارات لتجوب داخل الوديان والقرى والتجمعات البدوية للوصول إلى كافة الأطفال المستهدفة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عمل الفرق المتحركة موضحًا أن التطعيم جرى على جرعتين يفصل بينهما شهر من (حقن سولك) وذلك ضمن الحملة القومية التى تشنها وزارة الصحة لحماية أطفال مصر من شلل الأطفال.

وأضاف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة ، أن التطعيم سيكون بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بجميع مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لكل مدينة لجميع الأطفال المدرجين ضمن جدول التطعيمات الروتينية خلال تلك الفترة .

وطالب وكيل الوزارة المواطنين بضرورة تطعيم أطفالهم وإرتداء الكمامة وحضور مرافق واحد مع الطفل خلال التطعيم لعدم التزاحم .

وشهدت أمس المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ، اللواء أيمن محمد عبد العال الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وبحضور الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، إنطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

وشادت نائب المحافظ على المجهود المبذول من الفرق الطبية المشاركة بالحملة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أكدت على الدعم الكامل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ودعمه الكامل للكيان الطبى بالمحافظة .



الحملة القومية لتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال



الفرق الطبية المتنقلة أثناء تطعيم الاطفال



تطعيم أطفال جنوب سيناء