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انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب الرابع الابتدائى والأول الإعدادى اليوم

الإثنين، 29 مارس 2021 07:00 ص
انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب الرابع الابتدائى والأول الإعدادى اليوم طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الاثنين طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، أول امتحان بالفصل الدراسى الثانى من أصل 3 اختبارات تعقد في شهور مارس الجارى وأبريل المقبل ومايو 2021.
 
ويؤدى اليوم الاثنين طلاب الصف الرابع الابتدائى وعددهم قرابة 2 مليون و20 ألفا الامتحان المجمع، كما يؤدى أيضا طلاب الصف الأول الإعدادى والذين وصل عددهم إلى 1 مليون و834 ألفا الاختبار متعدد التخصصات.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
 
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021
 

التربية والتعليم

امتحان شهر مارس

انطلاق امتحانات شهر مارس

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