المصريون توقعوا تحريك السفينة EVER GIVIN بنسبة 87% قبل ساعات من عملية التعويم

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء صباح اليوم الإثنين، تحت عنوان: "هل تتوقع الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل اليوم؟"، توقع 87% من القراء الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة EVER GIVIN.

وتوقع 87% من القراء، تعويم السفينة الجانحة EVER GIVIN في قناة السويس بشكل كامل اليوم، فيما توقع 13% منهم عدم تعويمها اليوم.

وسادت حالة من الفرحة العارمة بين كافة العاملين بالمجرى الملاحى لهيئة قناة السويس المصرية، مساء اليوم الإثنين، بعد النجاح الكبير الذي حققه رجال الهيئة فى بدء تحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN، بنجاح بعد إستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

وبدأت السفينة فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسمياً داخل قناة السويس، وتحركت السفينة رسمياً فى قناة السويس بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم بدء قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيداً لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحاً أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن حالياً تم بدء تحريك السفينة رسمياً وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

وكشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.