المشدد 7 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه وإحداث عاهة لمواطن في السيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل سرق عاملا بالإكراه، وأحدث عاهة مستديمة لوالده في السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم، وآخرين مجهولين بسرقة هاتف خلوي مملوك للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام وحال حملهم أسلحة ظاهرة، بأن استوقفوه مشهرين في مواجهته أدوات بطشهم أسلحة بيضاء «مطواه قرن غزال»، وكزلك مهددين إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته حتى استولوا على هاتفه الخلوي والفرار به.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم وآخرين بضرب المجني عليه عمدا بأن أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء "كزلك" مهددين إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته، وأحدثوا إصابته التي تخلف لديه من جراء حدوثها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل إصابة جزئية بالعصب الزندي الأيسر مزمنة عند اليد وإعاقة في ثني أصابع اليد اليسرى ما يعد عاهة مستديمة.