اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المجلس القومى للمرأة يشيد باختيار مارى ألكسندر أول سيدة مصرية عمدة بأمريكا

الإثنين، 29 مارس 2021 12:32 ص
المجلس القومى للمرأة يشيد باختيار مارى ألكسندر أول سيدة مصرية عمدة بأمريكا السيدة مارى ألكسندر
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه باختيار مارى ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار السيدة مارى ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الإمريكية،  كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، مشيرة إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذجا نسائيا مشرفا ومتميزا وناجحا ورائدا فى مجال العمل السياسى والمجتمعى متمنية لها مزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

الجدير بالذكر أن السيدة مارى ألكسندر تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.


مارى الكسندر

القومى للمراه

دعم المراه

المراه المصريه

عمدة

اخبار مصر

المجلس القومى للمرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة