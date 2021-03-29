الكهرباء: العداد الكودى بالعقارات المخالفة ليس بديلا للتصالح

كتبت ـ رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة لا يعتبر سندا قانونيا ولا سند ملكية، لأنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار الكهربائي لها وإنما يحمل رقم كودى فقط.

وأوضح المصدر، أن العديد من المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعقارات المخالفة يعتقدون أن تركيب العداد الكودى سندا قانونيا لهم ولا يمكن هدم العقار المخالف بعد تركيبه، موضحا أن العداد الكودى ليس سندا قانونيا وليس بديلا عن التصالح مع المحليات لتجنب هدم العقار.

وتابع المصدر، أن عداد الكهرباء الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، ويعتبر افضل من نظام الممارسة، لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا.

و قال المصدر، إن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها ، لافتا إلى أن العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى ولا يعتبر سندا قانونيا للوحدة التى تم تركيبه بها.