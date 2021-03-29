القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب التسلق في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، فقد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.