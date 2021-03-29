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القبض على المتهم بترويج شائعة حريق بمطار القاهرة

الإثنين، 29 مارس 2021 02:35 ص
القبض على المتهم بترويج شائعة حريق بمطار القاهرة الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط القائم على ترويج شائعة تفيد نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً الادعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولى (على خلاف الحقيقة) حيث قامت الجهات المعنية بنفى ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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