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الفريق أسامة ربيع: نشعر بالفخر بعد تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 04:43 م
الفريق أسامة ربيع: نشعر بالفخر بعد تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس مداخلة الفريق أسامة ربيع
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح جهود تعويم السفينة الجائحة فى قناة السويس، معلنا عن استئناف الملاحة فى القناة بداية من اليوم.

وأضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة التى جنحت فيها السفينة لم تتأثر بسبب وجودها، موجها الشكر الكبير إلى جميع العاملين الذين شاركوا فى عملية التعويم للسفينة، والجميع كان يعمل بجد واجتهاد على مدار اليوم لإنهاء هذه المهمة بشكل كامل.

وتابع الفريق ربيع: "كلمات الرئيس السيسى كان لها دورا معنويا على العاملين.. والرئيس كان يتابع بنفسه يوميا ما يحدث لتعويم السفينة.. وأكد لنا أننا نتعامل مع سمعة مصر.. وهذه الجملة كانت محركا لنا من أجل إتمام المهمة.. ونشعر الفخر بعد هذه الأزمة لأننا نقف بقوة من أجل البلد".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الخبرة المصرية المتراكمة كان لها دورا كبيرا فى تسهيل وعمليات الإنقاذ والملاحة ونجاح عملية التعويم لمثل هذه السفينة العملاقة.

 

 


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