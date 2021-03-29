اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم السفينة الجانحة EVER GIVEN بنسبة 80 %

الإثنين، 29 مارس 2021 08:17 ص
الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم السفينة الجانحة EVER GIVEN بنسبة 80 % السفينة الجانحة بقناة السويس _ صورة أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان له قبل قليل، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80 % وإبتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وأضاف ربيع، أنه من المقرر أن يتم إستئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى إرتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بإستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة، برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %..

 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

قناة السويس

تعويم السفينة الجانحة

قاطرات

السفينة الجانحة

الفريق اسامه ربيع

هيئة قناة السويس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قناة السويس: نجاح تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئى وجار استكمال مناورات الشد

الإثنين، 29 مارس 2021 07:37 ص

هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا ظهر اليوم لمحاكاة أعمال تعويم السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 03:40 ص

حملة لمقاطعة "برجر كينج" بعد سخريتها من أزمة السفينة الجانحة.. ومغردون: سفالة

الإثنين، 29 مارس 2021 02:31 ص

خبير نقل بحرى لـ"كلمة أخيرة": أتوقع انفراجة فى أزمة السفينة الجانحة خلال ساعات

الأحد، 28 مارس 2021 10:52 م

وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة فى تعويم السفينة الجانحة

الأحد، 28 مارس 2021 10:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة