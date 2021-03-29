الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم السفينة الجانحة EVER GIVEN بنسبة 80 %

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان له قبل قليل، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80 % وإبتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وأضاف ربيع، أنه من المقرر أن يتم إستئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى إرتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بإستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة، برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %..