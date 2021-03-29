الفانوس المصري يكسب.. منافسة بين البضائع المستورده والمحلية بالأسواق "لايف"

بورسعيد - محمد عزام

أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأحد، من أحد اشهر شوراع بورسعيد لبيع الفوانيس، بنطاق حي العرب.

اشتهر شارع 100 في بورسعيد، والمتواجد بأقدم أحياء المحافظة، ببيع الفوانيس والزينة الرمضانية الخاصة بالمنازل والمحلات والشوارع من شراشيب وفوانيس وإضاءات وغيرها.

وأشاد عدد من بائعي الفوانيس، في بورسعيد، بالمنتجات المحلية التي يتم تصنيعها بالمحافظات المصرية من إضاءات رمضانية وشراشيب وغيرها، مؤكدين أن الأسعار في المتناول لدي الجميع، وأشير إلي أن الفوانيس والزينة المحلية تفوقت بشكل كبير عن الصناعات المستورده.