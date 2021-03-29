اليوم السابع
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"الصحة الجزائرية": استلام 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي لكورونا قبل نهاية أبريل المقبل

الإثنين، 29 مارس 2021 09:00 م
"الصحة الجزائرية": استلام 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي لكورونا قبل نهاية أبريل المقبل لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين، أن الجزائر ستستلم قبل نهاية أبريل المقبل 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي الخاص بالكورونا "سبوتنيك v".

وقال بن بوزيد - في تصريحات اليوم - إن "الجزائر وقعت عقدا مع الطرف الروسي لاستلام مليون جرعة من لقاح سبوتنيك ، تسلمت منه على مرتين 50 ألف جرعة ثم 30 ألف جرعة، وفي انتظار استلام 920 ألف جرعة قبل نهاية أبريل المقبل".

وأضاف أن الجزائر تقبل كل اللقاحات ولديها حاليا لقاحات سبوتنيك وأسترازينيكا وسينوفارم وتنتظر وصول لقاحات أخرى مثل فايزر، وجونسون أند جونسون، بالإضافة إلى لقاح صيني آخر، مؤكدا أنه تم التوقيع على عقود مع كل هذه الشركات.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة فضلت البدء في عملية التلقيح بتأن تفاديا لوجود انقطاع في العملية، مؤكدا أن عدم استلام لقاحات طيلة الفترة السابقة هو أمر خارج عن سيطرة الوزارة باعتبار أن من يبيع اللقاح هو من يسيطر.

وأعرب عن اطمئنانه لانخفاض وتيرة انتشار وباء كورونا، وقال "مطمئنون لاستقرار عدد الإصابات وننتظر وصول اللقاحات عن قريب ونتحدث عن المناعة الجماعية".

 

 

 


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