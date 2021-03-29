السيطرة على حريق هائل فى مصنع للكرتون بالبحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل بمصنع إسكندرية للكرتون بالكيلو 59 بدائره مركز ابو المطامير بدون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من النجده يفيد بوجود حريق بمصنع إسكندرية للكرتون بدائرة مركز ابو المطامير.

على الفور، انتقل ضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردى مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية لمكان الحريق بالمنطقة المشار إليها.

وتمكنت القوات من السيطرة تماما على الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وفى انتظار فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق ومعرفة السبب.



الحريق بالمصنع



جانب من حريق مصنع الكرتون