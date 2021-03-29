اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"السياحة": لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول إعلان رسمى من السعودية

الإثنين، 29 مارس 2021 10:53 م
"السياحة": لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول إعلان رسمى من السعودية الحج - ارشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن إعلان السعودية لضوابط الحج والعمرة هو أمل جديد لعودة الحج والرحلات من مصر للسعودية مرة أخرى، موضحة أن هناك متابعة مستمرة على جميع المستويات، وننتظر إعلان السعودية باستقبال بعثة الحج المصرية.
 
وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول خطاب وإعلان رسمى من السعودية، مؤكدة أن الشركات التى أعلنت عن شروط الحج هى مخالفة ويتم إصدار مخالفات إليها، ولم يتم فتح باب الحجز للحج.
 
وأوضحت أن هناك تنسيق مع لجنة مكافحة كورونا من أجل وضع الضوابط ويكون هناك جاهزية لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أنه فقط الآن يتم التنسيق لوجود ضوابط والاستعداد لموسم الحج، متابعًا: "لن نسمح للشركات بالبدء في جمع مصاريف الحج".
 

السعوديه

الحج

السياحه

العمره

ضوابط الحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة