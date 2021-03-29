السفير السعودى بالقاهرة يشيد بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

ريهام عبد الله

أشاد أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا :" خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في قناة السويس".

وقال السفير السعودى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في قناة السويس.. خالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا الانجاز القياسي، والتغلب على كل تعقيداته، مصر تنجح فى تعويم السفينة".



السفير السعودى بالقاهرة

وحرص عدد من العاملين في موقع قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة على رفع العلم المصرى، وعلامة النصر، للتعبير عن فرحتهم بعد نجاح محاولة تحريك السفينة صباح اليوم الاثنين.