السجن المشدد 15 عاما لسائق للإتجار فى المواد المخدرة بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد لسائق لحيازة جوهري الأفيون والحشيش بقصد الإتجار.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صلاح .أ.م، 59 عاما، سائق ومقيم بالرحمانية قبلى فى نجع حمادى، وذلك للإتجار فى المواد المخدرة فى صورة الجملة ونصف الجملة، مستخدم وسائل تنقل مختلفة لمزاولة نشاطه، حيث عثر ضباط مكافحة المخدرات بجوار بطارية السيارة البيجو التى كان يستقلها على كمية من الحشيش داخل لفافة وكمية من الأفيون بداخل لفافة أخرى.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل رقم 1015 لسنة 2020 كلى قنا والتى قضت بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم.