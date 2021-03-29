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الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات تغذية كهرباء سيناء

الإثنين، 29 مارس 2021 05:50 م
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات تغذية كهرباء سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصرى.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
 

ووجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية خاصةً فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعى، وعلى نحو يساهم فى تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى سيناء.

 

كما اطلع الرئيس على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" فى عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلى بنسبة كبيرة فى صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما فى ذلك عدادات الكهرباء الذكية.

 

واستعرض الدكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية فى سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحى الحكومى والمناطق السكنية.


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