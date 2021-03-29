اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي تعليقا على إنهاء أزمة السفينة: أثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية

الإثنين، 29 مارس 2021 11:13 ص
الرئيس السيسي تعليقا على إنهاء أزمة السفينة: أثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.
 
وكتب علي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. 
 
وأضاف الرئيس: "‏لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.
‏وسلاما يا بلادي "

السيسي

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:46 ص

خبير اقتصادى يوضح لـ"اكسترا نيوز" نظام قناة السويس الملاحي المتطور.. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 10:43 ص

قاطرات موانئ البحر الأحمر تشارك فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..صور

الإثنين، 29 مارس 2021 10:38 ص

نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وجار استكمال مناورات الشد .. أسامة ربيع: حافظنا على السفينة من تسريب الوقود .. وحركة الملاحة ستعود فور الانتهاء من تسييرها .. ويؤكد:الرئيس يتواصل معنا يوميا

الإثنين، 29 مارس 2021 10:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة