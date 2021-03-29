نعى الدیوان الأمیرى الكويتى، الشیخة نوریة الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشیخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر یناھز 96 عاما .
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا". مشيرة إلى أنه سیوارى جثمانھا الثرى صباح الیوم الاثنین.
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نعى الدیوان الأمیرى الكويتى، الشیخة نوریة الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشیخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر یناھز 96 عاما .
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا". مشيرة إلى أنه سیوارى جثمانھا الثرى صباح الیوم الاثنین.
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