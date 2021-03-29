اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تحرر محاضر لـ 12202 شخص لعدم ارتدائهم الكمامة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:19 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ 12202 شخص لعدم ارتدائهم الكمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط (12202) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12127) شخصت، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (75) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (569) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1075) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس،وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


كورونا

كمامة

ارتداء الكمامة

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة