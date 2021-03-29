اليوم السابع
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الخشت يبحث مع السفير الاماراتى توسيع نطاق التعاون مع الجامعات الإماراتية

الإثنين، 29 مارس 2021 03:16 م
الخشت يبحث مع السفير الاماراتى توسيع نطاق التعاون مع الجامعات الإماراتية رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير الامارات
كتب ـ محمد صبحى

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك، ويأتى هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وبعض الجامعات الإماراتية لا سيما جامعة الإمارات، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة  والاستفادة من التجارب المشتركة باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أبدى السفير الإماراتي الرغبة في زيادة عدد الطلاب الإماراتيين للدراسة بجامعة القاهرة؛ ومن جانبه رحب رئيس جامعة القاهرة بالتوسع في قبول مزيد من الطلاب الإماراتيين بالجامعة.
 
وناقش الطرفان دراسة توسيع نطاق التعاون مع الجامعات الإماراتية، والاستعانة بخريجي جامعة القاهرة المتميزين للاستفادة منهم في الوظائف المختلفة بالإمارات، وذلك بعد التقدم الكبير الذي أحرزته جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الثالث.
 
ومن جانبه، وجه سفير دولة الإمارات الدعوة إلى رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة الإمارات بالعين، كما أثنى على الطفرة الملحوظة التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الدكتور الخشت رئاسة الجامعة.
 
وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، لسفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، درع الجامعة.
 
رئيس جامعة القاهرة خلال لقاء السفير الاماراتى
رئيس جامعة القاهرة خلال لقاء السفير الاماراتى

الدكتور محمد الخشت والسفير الاماراتى بالقاهرة
الدكتور محمد الخشت والسفير الاماراتى بالقاهرة

رئيس جامعة القاهرة والسفير الاماراتى
رئيس جامعة القاهرة والسفير الاماراتى
 

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