الحمد لله.. فرحة بتحريك السفينة إيفرجيفن من المجرى الملاحي بالقناة.. فيديو

الإسماعيلية – السيد فلاح

رصد "تليفزيون اليوم السابع" مساء اليوم الإثنين، لحظة بدء تحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث بدأت السفينة فى إتخاذ إتجاه الإبحار رسمياً داخل قناة السويس، وسط حالة من الفرحة على قيادات والعاملين فى هيئة قناة السويس والذين أطلقوا كلمة " الحمد لله " فور انطلاق السفينة الجانحة.

وتحركت السفينة رسمياً فى قناة السويس بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم بدء قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيداً لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحاً أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن حالياً تم بدء تحريك السفينة رسمياً وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

ومن جانبه، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد التعامل مع السفينة يجرى التعامل معها بقطرها من منطقة الجنوح لتتحرك بعد ذلك إلى مكان آمن، حيث أنه تم عمل تجارب قبل التعامل وعمل توصيات لصاحب القرار فى هذا الشأن، موضحاً أن جميع المرشدين يتدربون بصورة دورية داخل المركز لخدمة السفن العالمية، مؤكداً على أنه بعد تعويم السفينة البنمية تم العمل على قطرها وتم عرض المشهد الكامل لمخطط عملية قطر السفينة البنمية لفتح قناة السويس من جديد فى محاكاة داخل مركز التدريب بالهيئة.

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.