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الحكومة تنفى تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:46 ص
الحكومة تنفى تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة قناة السويس
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.
 
وأوضحت أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماماً عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق، مُشيرةً إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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