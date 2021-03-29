الحكم على 9 متهمين في قضية خلية "داعش عين شمس" خلال ساعات

كتب إيهاب المهندس

تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بحكمها على 9 متهمين بالانضمام إلى وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمان الأول والثانى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وإنشاء خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا .

ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، كما أنهم جهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط وأحد القساوسة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم .