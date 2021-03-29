اليوم السابع
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الجيش الصومالي يتصدى لهجوم ميليشيات الشباب بمحافظة جوبا السفلى

الإثنين، 29 مارس 2021 10:10 م
الجيش الصومالي يتصدى لهجوم ميليشيات الشباب بمحافظة جوبا السفلى الصومال
مقديشيو (أ ش أ)

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 تصدى الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند، اليوم الاثنين، لهجوم مباغت شنته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدة الجيش بمنطقة بارسنغوني في محافظة جوبا السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الوطني كبد ميليشيات الشباب خسائرَ فادحة في الأرواح، حيث تمكن من تصفية المتمردين الذين حاولوا الهجوم على القاعدة العسكرية.

يذكر أن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند يشن عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.

 

 

 


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