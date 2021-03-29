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الجنايات تلغى حكم حبس مجدى راسخ وانقضاء الدعوى بالتصالح بقضية أرض سوديك

الإثنين، 29 مارس 2021 03:32 م
الجنايات تلغى حكم حبس مجدى راسخ وانقضاء الدعوى بالتصالح بقضية أرض سوديك مجدى راسخ - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وذلك بالتصالح مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.
 
وقال أحمد حبيب المحامى بالنقض ودفاع رجل الأعمال مجدى راسخ، إن بعد الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات المختصة بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وانقضاء الدعوى الجنائية فى القضية المتهم فيها، سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال رفع التحفظ عنه.
 
وأكد "حبيب"، أن الجلسة الماضية شهدت قيام نيابة الأموال العامة العليا بتقديم قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.
 
وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
 
وكانت محكمة الجنايات قضت فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة.

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