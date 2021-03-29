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التنظيم والإدارة ينتهي من تدريب 6156 موظفا المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

الإثنين، 29 مارس 2021 07:00 ص
التنظيم والإدارة ينتهي من تدريب 6156 موظفا المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية صالح الشيخ
كتب أحمد حمادة

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كشف تقرير، صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن عدد الكوظفيم الذين تم تدريبهم خلال شهر فبراير الماضي، وذلك تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وبلغ إجمالي الموظفين الذين اتموا التدريب خلال الشهر الماضى 6156 موظفا بالجهاز الإداري للدولة، وهم المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبذلك يصل إجمالي اعداد الموظفين الذين خاضوا التدريبات 28307 موظفا من مختلف الإدارات. 
 
وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد استعرض امام مجلس النواب  خطوات الإصلاح الإداري، ومنها إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي يستهدف شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، واقتراح بعض الحلول التي نتج عنها تعديلات تشريعية لتجاوز بعض المشكلات الخاصة بالتسويات الوظيفية فيما يتعلق بأحقية الموظف في الحصول على الأجر الأعلى بدلا من أجر الدرجة المسوي إليها، واستهداف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة ويقدم خدمات ذات جودة عالية، وينال رضاء المواطنين.
 
وأشار الشيخ، إلى تحديث الهياكل التنظيمة لتبسيط الهيكل الإداري للدولة للقضاء على مشكلة تعقد الهيكل التنظيمي وازدواجية وتضارب المهام، واتباع نظام متقدم لتقويم الأداء يواكب التغيرات العالمية، وتنظيم عملية التعاقد بحيث لا تتم إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظ الجهاز بأصول العقود.
 

التنظيم والادارة

التنظيم والإدارة

العاصمة الادارية

العاصمه الاداريه

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