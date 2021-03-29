التعليم: اختيار الدراسة بالمنزل لا ينطبق على حضور الامتحان ولا درجات للمتغيب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإقرار الذى وقعه بعض الطلاب مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بشأن اختيار استكمال المناهج والمقررات من المنزل، أو من خلال التعلم عن بعد، لا ينطبق على امتحانات الشهور، موضحة أن تغيب الطالب عن اختبار الشهر سواء مارس أو أبريل أو مايو، يحرم الطالب من درجات الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن حضور الطالب الاختبار ضرورى ولا بد منه، والطالب الذى اختار التعلم من المنزل يحضر فقط أيام الامتحانات أى 3 مرات فقط، لأن الامتحان المجمع الشهرى مدته ساعتين لمرة واحدة، يؤدى الطالب فيها جميع الامتحانات فى المواد الدراسية المختلفة "عربى وانجليزى وعلوم ورياضيات ودراسات اجتماعية".



وانطلقت اليوم الإثنين امتحانات شهر مارس الجارى لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الاعدادى وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا.



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

