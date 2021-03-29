التعليم: إعلان نتيجة امتحان مارس للنقل من خلال المدارس لمعرفة مستوى الطالب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان شهر مارس المجمع لطلاب النقل سوف يتم فيه إعلان نتيجة الامتحان للطلاب من خلال المدارس، حتى يتمكن الطالب من معرفة مستواه الحقيقى، كي يستطيع التعويض فى امتحانى أبريل ومايو المقبلين إذا شعر أن درجاته غير مرضية له.





فيما أكدت منال حسين مديرة مدرسة الجيزة الإعدادية بنات، أن تصحيح الامتحان المجمع يتم من خلال لجنة سداسية فى المدرسة، وكل معلم يصحح المادة تخصصه فى الاختبار المجمع، ويتم تعريف الطالب بنتيجة امتحان شهر مارس الجارى الذى بدأ اليوم الإثنين وأيضا شهرى أبريل ومايو وفى نهاية الترم الثانى يتم تجميع نتائج الامتحانات الثلاثة فى الفصل الدراسي الثاني ويتم تقسيمها على 3، ويحصل الطالب على متوسطها والنتيجة النهائية تحسب للطالب بعد إضافة متوسط درجات امتحانات الترم الثاني والدرجات التى حصل عليها الطالب فى الفصل الدراسي الأول.



وأوضحت مديرة المدرسة أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب داخل المدارس أثناء الامتحانات والتزام مقدرى الدرجات بالاجراءات الوقائية.



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021



اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021











