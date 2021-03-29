التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية حول غرق شاب بالعياط والأسرة تتسلم الجثمان

أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل بالعياط، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتم تسليم جثمانه لأسرته، تمهيدًا لإنهاء إجراءات ومراسم الدفن.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص غرقا بنهر النيل. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثته، والتوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بقرية تابعة لمركز العياط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم، قبل إصدار تصريح بالدفن.