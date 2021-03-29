وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تستعد شرطة أسبانيا ومسؤولو الهجرة لترحيل الآلاف من المغتربين البريطانيين بعد فشلهم فى الحصول على أوراق الإقامة الصحيحة، متوقعة بدء ترحيل ما يقرب من 500 مواطن بريطانى مغترب فى أسبانيا خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وبموجب لوائح البريكست، يتعين على المغتربين البريطانيين فى دول الاتحاد الأوروبى التسجيل للحصول على الإقامة بدول الاتحاد قبل 31 مارس الجارى أو سيتم تصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين.

وجرى تسجيل حوالى 300 ألف مواطن بريطانى كمقيمين دائمين فى إسبانيا، على الرغم من أنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كان العديد منهم يعملون بدوام كامل أو جزئي في البلاد ويقيمون دون تسجيل رسمى.

وحذرت السفارة البريطانية فى أسبانيا فى بيان رسمى، من أن "أى إقامة تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما فى منطقة الشنجن ستعتمد على التأشيرات المعمول بها وقواعد الهجرة لإسبانيا"، مضيفة أن هذا الأمر "قد يتطلب التقدم للحصول على تأشيرة أو تصريح".

وتسببت جائحة "كورونا المستجد" فى ضغوط إضافية، نتج عنها تأخر السلطات الإقليمية في إخبار المقيمين لفترات طويلة فى إسبانيا بما إذا كان يُسمح لهم بالبقاء فى البلاد أو العودة إلى المملكة المتحدة.